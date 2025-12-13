Deutscher Skisprung-Star schmeißt sich selbst aus Weltcup-Kader!

Klingenthal - Drastischer Schritt eines zweimaligen Olympiasiegers! Andreas Wellinger (30) hat sich nach einem enttäuschenden Auftritt in Klingenthal kurzerhand selbst aus dem Weltcup-Kader der deutschen Skispringer geworfen.

Andreas Wellinger (30) zieht sich für weiteres Training zwischenzeitlich aus dem deutschen Weltcup-Kader zurück. © Hendrik Schmidt/dpa

"Nächste Woche werde ich definitiv nicht mitfahren, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Wir haben unter der Woche schon darüber geredet, ob es Sinn macht, hierherzufahren", erklärte der 30-Jährige nach dem ersten Durchgang in der ARD.

Zwar habe der gebürtige Traunsteiner ganz vernünftig trainiert und auch die Chance nicht liegenlassen wollen, vor Heimpublikum zu springen, doch im Vogtland wurden es nur 123,5 Meter.

Aktuell trete Wellinger auf der Stelle, weshalb er nun mehr Sprünge brauche, um ein Gefühl für das Material zu entwickeln. Mit den neuen Anzügen kämpfte zuletzt auch Karl Geiger (32), der bereits vor dem Heim-Weltcup aus dem Aufgebot flog.

"Meine skispringerische Leistung ist gerade leider einfach schlecht. Ich kriege es aktuell nicht hin, eine konstante Bewegung zu erreichen. Es ist alles abgehackt", befand Wellinger, der im Moment seine Form sucht und häufiger bereits in der ersten Runde oder gar an der Quali scheiterte. "Es ist aktuell so, als würde man mit einem Auto die Kurve nicht in einem Schwung fahren, sondern mit vier, fünf Ecken."