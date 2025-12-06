Wintersport in Thüringen nur auf Kunstschnee möglich

Oberhof - Im Thüringer Wald liegt nur ein Hauch von Schnee, deshalb kann Wintersport am zweiten Adventswochenende nur auf Kunstschnee in Oberhof betrieben werden.

Trotz der geringen Schneemengen ist Wintersport in Oberhof derzeit möglich. © Michael Reichel/dpa

Im Snowpark des bekanntesten Thüringer Wintersportortes liegen im Schnitt 40 Zentimeter Schnee, wie aus Daten des Regionalverbunds Thüringer Wald hervorgeht. Der Fallbachlift sei unter anderem auch in Betrieb.

Fast alle anderen Orte in dem Mittelgebirge sind derzeit ohne Schnee. Lediglich in der Skiarena Silbersattel lägen zehn Zentimeter verharschter Schnee, am Schneekopf seien es sechs Zentimeter.

Der Snowpark Oberhof war vor wenigen Tagen in die Saison gestartet. Es wurden insgesamt 20.000 Kubikmeter Kunstschnee auf den Fallbachhang gebracht. Zusätzlich werden nach Angaben der Betreiber 6000 Kubikmeter Schnee in einer Lagerhalle unweit des Skihangs aufbewahrt.