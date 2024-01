Nach Trainings-Malheur von Altenberg: Taubitz beißt für Gesamtweltcup auf die Zähne!

Winterberg - Julia Taubitz (27) ist süchtig nach Kristall, daraus macht sie keinen Hehl. Und deshalb steht die Annabergerin am Sonnabend in Winterberg mit ihrem Schlitten am Startblock, auch wenn es einen guten Grund gegeben hätte, den Rodel-Weltcup auszulassen.

"Der Gesamtweltcup zeigt, wie gut man in der kompletten Saison war. Bei der WM kommt es auf die Tagesform an, es ist nur ein Rennen."

"Ich habe es dann bei der DM im ersten Lauf probiert - das war falsch", so die Sächsin. Sie trat zum zweiten Durchgang nicht an.

Den Titel hat sie zwar auch 2021 am Königssee eingefahren und er ist das Ziel am 28. Januar in Altenberg, aber der Kristall-Pokal bedeutet ihr viel mehr. Und deshalb startet sie in Winterberg, wenn auch "ohne Erwartungen. Mir geht's gut, auch wenn ich noch nicht bei 100 Prozent bin".