Vor ihrer besten Freundin: Julia Taubitz saust bei Heim-WM in Altenberg zu Gold!

Altenberg - "Ich dachte mir: Was machen wir, wenn das schiefgeht?" Das gestand Julia Taubitz (27) am Freitag im Ziel von Altenberg . Doch obwohl das Abschlusstraining alles andere als optimal lief und vor ihrem Lauf des Sprint-Rennes der Regen einsetzte - die Annabergerin hat ihr erstes WM-Gold im Sack!

Mama Simone filmte die letzten Meter, bevor Julia von ihrer Freundin Maag vom "Schlitten geholt" wurde. Die Schweizerin war so happy.

Taubitz bekam dies am Start mit: "Vielleicht ist das Wetter doch zu schwierig. Dann fahre ich aus Kurve neun raus und sehe oben die Zeit - geil." Innerlich sagte die Sächsin zu sich: "Streck dich einfach, versuche es ins Ziel zu bringen."

Dank ihrer frühen Startnummer fuhr sie noch ohne Regen und die Starterinnen bissen sich danach die Zähne an ihrer Zeit aus.

Es bedeutete ihr "enorm viel" und es "war einer der schönsten Momente in meiner Karriere".

Enttäuscht saß Jessica Degenhardt (21, r.) im Ziel auf dem Schlitten. Rang 14 im Sprint war nicht ihr Ziel. © Lutz Hentschel

Gold und Silber werden am Abend gefeiert. "Das Gute ist - wir haben am Sonnabend frei", lachte Taubitz vielsagend, während ihre Fans im Ziel sangen: "Oh, wie ist das schön."

Am Sonntag will die Sächsin im Einzel nachlegen und kann mit der Staffel sogar den Gold-Hattrick schaffen.

Darauf hoffte auch Jessica Degenhardt (21) mit Cheyenne Rosenthal (23). Doch das Doppel der Dresdnerin belegt nur Rang 14. Ein Fahrfehler auf der Geraden nach Kurve neun kostete viel Zeit.

"Ist blöd gelaufen. Jetzt heißt es noch mal angreifen." Am Sonnabend geht's im normalen Rennen erneut um Gold und ihre Titelverteidigung.