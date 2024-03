Deutscher Coup bei der WM: Neues Eiskunstlauf-Traumpaar auf dem Podium

Minerva Hase und Nikita Wolodin (beide 24) holten bei ihrer ersten gemeinsamen WM auf Anhieb die Bronze-Medaille. © Minas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Belohnt wurde das am Ende mit der Bronzemedaille für das deutsch-russische Duo. Mit einer persönlichen Bestleistung in der Gesamtpunktzahl gelang der Coup in Kanada.

Nach dem Kurzprogramm hatte das in Berlin trainierende Paar noch auf dem vierten Rang gelegen. Den Sieg sicherten sich die Kanadier Deanna Stellato Dudek und Maxime Deschamps vor heimischem Publikum vor den Titelverteidigern Rieku Miura und Ryuichi Kihara aus Japan.

"Ich kann es kaum glauben, wir haben bei unserer ersten WM, in unserer ersten Saison eine Medaille gewonnen. Wir haben so viele Jahre in den Sport investiert, um hier mal etwas reißen zu können", freute sich Hase. Ihr Partner sah im Moment des größten gemeinsamen Erfolges aber schon die Zukunft, in der sie "gern Erste werden" wollen.

Der Traum vom Sieg bei den Olympischen Winterspielen 2026 lebt, doch bis dahin gibt es nicht nur sportliche Hürden zu nehmen. Denn Wolodin müsste bis dahin eingebürgert werden, bis jetzt besitzt er nur den russischen Pass.