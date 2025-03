WM-Bronze fühlt sich für Sachsen Jungk wie Gold an! "Ein oder zwei Bierchen sind drin"

Lake Placid (USA) - "Jaaaaa, Mann", schrie Axel Jungk (34) am gestrigen Freitag gegen 19.45 Uhr deutscher Zeit in die TV-Kameras nach dem Zieleinlauf im amerikanischen Lake Placid. Da hatte der Zschopauer auf der Olympiabahn von 1980 seine dritte WM-Medaille eingefahren.

Auch Freundin Laura (r.) feuerte Axel Jungk in Lake Placid an. © IBSF/Viesturs Lacis

Nach Silber 2017 und 2020 glänzte diese Bronze - fast wäre es wieder Platz zwei gewesen. Denn nach dem ersten Tag lag der 34-Jährige zwar hinter den Briten Matt Weston (28) und Marcus Wyatt (33), aber im dritten Durchgang konnte Jungk auf Platz zwei vorfahren.

Während der spätere Weltmeister Weston uneinholbar an der Spitze des Feldes thronte, lag Wyatt drei Hundertstel hinterm Sachsen.

Der Brite musste also vorlegen und die Bedingungen waren alles andere als perfekt. Trotzdem lag Wyatt vorn. Was macht Jungk? Der startete nicht mehr so schnell wie noch am ersten Tag und auch die Fuhre war nicht so gut wie in Lauf drei.

Die Folge: 0,03 Sekunden hatte er im Ziel nach vier Läufen Rückstand auf den späteren Zweitplatzierten. Geärgert hat sich der Olympiazweite von Peking nicht. Er schrie seine Freude einfach raus.