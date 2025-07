Wrestling-Star gestorben: So schlecht ging es Hulk Hogan Wochen vor seinem Tod

Clearwater (Florida, USA) - Wrestling-Legende Hulk Hogan (†71) ist tot . Der WWE-Star starb an einem Herzstillstand. Bereits Wochen vor seinem Tod litt er unter gesundheitlichen Problemen.

Alles in Kürze

Hulk Hogan (†71) war einer der bekanntesten und erfolgreichsten Wrestler. © Christopher Drost/SHIFT digital/dpa

Vor rund zwei Monaten gab Hogan sein letztes großes Interview in "The Ariel Helwani Show". Schon da bemerkten viele Fans, wie schlecht ihr großes Idol aussah. Eingefallene Wangen, rot unterlaufene Augen, verlangsamtes Sprechen - alles deutete auf einen wackeligen Gesundheitszustand hin.

Ein Insider aus dem Umfeld der Familie offenbarte gegenüber der Daily Mail: "Er litt unter Kurzatmigkeit, wurde schnell müde, hatte viel Gewicht verloren und war auf Sauerstoff angewiesen."

Im Mai musste sich Hogan, der bürgerlich Terrence "Terry" Bollea hieß, einer Operation an der Halswirbelsäule unterziehen. Zwar erklärte seine Frau Sky, dass sein Herz "stark" gewesen wäre. Doch von der Operation erholte sich der Muskelprotz kaum mehr.

Kurz vor seinem Tod soll Hogan muskulär stark abgebaut haben. Der amerikanische Radiomoderator und enger Freund des Wrestlers, Bubba the Love Sponge (59), hatte in seiner Show mehrfach angekündigt, dass Hogan im Sterben liege und in den letzten Tagen sogar nicht mehr sprechen könne.