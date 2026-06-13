65.000 Fans erwartet: Die Toten Hosen feiern Auftakt ihrer Abschiedstour in Stuttgart

Stuttgart - Nach mehr als vier Jahrzehnten Bandgeschichte gehen Die Toten Hosen auf große Abschiedstour. Unter dem Motto "Trink Aus! Wir Müssen Gehen" verabschiedet sich die Punkband an diesem Samstag (13. Juni) beim deutschen Auftakt der Tournee von ihren Fans in Stuttgart .

Am Samstag startet der deutsche Auftakt der Abschiedstournee der Toten Hosen in Stuttgart. (Archivfoto) © Jens Büttner/dpa

"Das Ende setzen wir uns selbst", hatten die Düsseldorfer schon vor 40 Jahren angekündigt - jetzt ziehen sie es durch.

Beim ausverkauften Open-Air-Konzert auf dem Cannstatter Wasen werden rund 65.000 Menschen erwartet, danach stehen fast zwei Dutzend weitere Auftritte in Deutschland und Österreich auf dem Programm. Start der Tournee war am vergangenen Sonntag im luxemburgischen Esch an der Alzette.

In Stuttgart geht es um 17 Uhr los mit den Vorbands Leftovers, Bar Stool Preachers und Feine Sahne Fischfilet. Danach rocken Die Toten Hosen bis gegen 22.30 Uhr über die Bühne.

Bei den Konzerten wird die Band noch einmal alles auffahren, was sie ausmacht: Auf dem letzten, dem insgesamt 16. Studioalbum, das die "Hosen" auch in Stuttgart vorstellen wollen, gibt es Gröl- und Spaß-Lieder wie "Lass mal nicht machen", Pogo-Punk-Lieder wie "Wir waren nie weg", Lieder mit klarer Haltung wie "Was ist mit uns los" und persönliche Einblicke in die Vaterschaft von Frontmann Campino ("Glück").

Ganz sicher gehören auch Klassiker wie "Tage wie diese", "Alles aus Liebe", "Bonnie&Clyde" oder "Hier kommt Alex" wieder fest zum Programm, vielleicht auch der "Eisgekühlte Bommerlunder".