Wieder Unwetterwarnung: Heftige Gewitter drohen im Südwesten

Stuttgart - Schwere Gewitter, teils extrem heftiger Starkregen mit Hagel und orkanartigen Böen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Dienstagnachmittag eine Unwetterwarnung für alle vier Regierungsbezirke veröffentlicht, die bis in die Nacht hinein gelten sollte.

Die schwüle Hitze in Baden-Württemberg bleibt nicht ohne Folgen: Im ganzen Land drohen erneut schwere Unwetter. Wovor die Meteorologen warnen. (Symbolfoto) © Alexander Wolf/onw-images/dpa

Es seien örtlich schwere Gewitter mit Böen von bis 110 Kilometern pro Stunde möglich.

Zudem warnte der DWD vor extrem heftigen Starkregen mit bis zu 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, vereinzelt 60 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde. Hagel könne Korngrößen um die drei Zentimeter erreichen.