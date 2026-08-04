Warum Stuttgarter Steinböcke nach Österreich gebracht werden

Stuttgart/Wien - Zwei Steinbockdamen aus der Wilhelma leben seit Kurzem in den Alpen. Die 2024 geborenen Tiere wurden gemeinsam mit sechs Steinböcken aus anderen europäischen Zoos ausgewildert, wie der Zoologisch-Botanische Garten Stuttgart mitteilte.

Die zwei Steinbockweibchen wurden 2024 in der Wilhelma geboren. Jetzt wurden sie ausgewildert. © ---/Wilhelma Stuttgart/dpa

Die Aktion sei Teil einer Initiative in Österreich, um den Bestand von Alpensteinböcken in der Region zu erhalten und zu schützen.

Zwar gelten die Tiere heutzutage nicht mehr als gefährdet, wie die Huftierkoordinatorin des Zoos, Ulrike Rademacher, erklärte. Im 19. Jahrhundert jedoch sei die Art durch die Jagd fast ausgerottet worden.

Heute leben wegen strenger Schutzmaßnahmen wieder 50.000 Steinböcke in den Alpen. Die Tiere leben den Angaben nach allerdings in Inselpopulationen, pflanzen sich also nicht mit Steinböcken aus anderen Gruppen fort.