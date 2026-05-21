Campinos Wunsch: Spielen die Toten Hosen doch noch auf diesem Festival?

Wacken - Festivalgründer Thomas Jensen kann sich einen Auftritt der Toten Hosen auf dem Heavy-Metal-Festival im schleswig-holsteinischen Wacken gut vorstellen.

Frontmann Campino (63, vorn links) würde mit seiner Band gerne auf dem Wacken Open Air spielen. (Archivbild) © Jens Büttner/dpa

"Die Toten Hosen sind in Wacken immer willkommen! Fände ich persönlich mega", sagte Jensen der Deutschen Presse-Agentur. "Vor allem 'Learning English' habe ich damals total abgefeiert. Ich komme ja musikalisch aus der gleichen Ecke."

"Insofern könnten wir uns die Toten Hosen gut vorstellen. Wir ziehen den Hut vor dem, was sie für die Szene und Musik generell über all die Jahre bereits geleistet haben und ich schaue mir eine ihrer Shows im Sommer definitiv an", so Jensen weiter.

Tote-Hosen-Frontmann Campino (63) hatte dem "Hamburger Abendblatt" gesagt: "Wir würden unheimlich gern in Wacken spielen. Wir verstehen die Besonderheit des Wacken Open Airs komplett, und haben immer mal darauf geschielt, unangekündigt auf einer der kleinen Bühnen zu spielen".