A81 in der S-Bahn: Was zum Henker treibt dieser Fahrgast da?

Stuttgart - Dieser Schnappschuss ist im wahrsten Sinne des Wortes voll abgefahren! In einer Stuttgarter S-Bahn wurde eine männliche Person abgelichtet, die in ungewöhnlicher Begleitung unterwegs war.

Ein Mann, ein Schild und ganz viele offene Fragen: Dieser Fall aus einer S-Bahn im Ländle sorgt für große mediale Aufmerksamkeit. © Screenshot/Instagram/vvs_stuttgart

In aller Seelenruhe hat es sich der Mann auf seinem Sitz gemütlich gemacht und tut so, als wäre er ein gewöhnlicher Fahrgast - doch das beschilderte Objekt, das ihm gegenübersteht, macht ihn zu etwas Ungewöhnlichem.

Wer sich nun verwundert die Augen reibt und wissen will, was die Heilbronner Autobahnausfahrt in einer S-Bahn zu suchen hat, ist auf der richtigen Fährte, denn bereits hier besteht das erste Problem.

Das Schild ist natürlich geklaut und gehört ausschließlich auf die Autobahn, wo es seinen Zweck auch allemal besser erfüllt als in der Stuttgarter S-Bahn.

Die Szene, die es immerhin bis in die Nachrichten des SWR geschafft hat, ist wenig überraschenderweise der Hit im Netz und sogar der Stuttgarter Verkehrsverbund griff sie als Steilvorlage für eine geniale Reaktion auf.