Achtjähriger Junge von Auto erfasst und schwer verletzt
Tuttlingen - Ein achtjähriger Junge wurde bei einem Unfall mit einem Auto am Mittwoch in Tuttlingen schwer verletzt.
Das Kind rannte gegen 15 Uhr in der Bodenseestraße vermutlich unerwartet zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße, teilt die Polizei mit.
Eine 31-jährige Seat-Fahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Jungen mit der rechten Fahrzeugseite.
Der Junge wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa