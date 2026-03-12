Achtjähriger Junge von Auto erfasst und schwer verletzt

Tuttlingen - Ein achtjähriger Junge wurde bei einem Unfall mit einem Auto am Mittwoch in Tuttlingen schwer verletzt.

Bei einem Unfall wurde ein Kind (8) schwer verletzt. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Das Kind rannte gegen 15 Uhr in der Bodenseestraße vermutlich unerwartet zwischen geparkten Fahrzeugen auf die Straße, teilt die Polizei mit.

Eine 31-jährige Seat-Fahrerin konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste den Jungen mit der rechten Fahrzeugseite.