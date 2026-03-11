Böschung durch Dauerregen abgerutscht: A6 teilweise gesperrt

Wegen eines Böschungsrutsches ist die rechte Spur der A6 zwischen den Anschlussstellen Öhringen und Neuenstein seit Mittwochvormittag gesperrt.

Von Daniel Wieland

Die rechte Spur der A6 zwischen den Anschlussstellen Öhringen und Neuenstein ist aktuell nicht sicher befahrbar und daher gesperrt. (Symbolbild)
Die rechte Spur der A6 zwischen den Anschlussstellen Öhringen und Neuenstein ist aktuell nicht sicher befahrbar und daher gesperrt. (Symbolbild)  © Friso Gentsch/dpa

Konkret handelt es sich um die rechte Spur zwischen den Anschlussstellen Neuenstein und Öhringen in Fahrtrichtung Heilbronn, wie die Pressestelle der Autobahn GmbH mitteilte.

Zudem ist die Geschwindigkeit in dem Bereich auf 80 km/h begrenzt.

Durch den Dauerregen sei die Böschung abgerutscht, weswegen der Fahrstreifen nicht mehr sicher sei. Zusätzlich dazu müsse die seitliche Lärmschutzwand erneuert werden.

Die Sanierungen sollen den Angaben zufolge mehrere Wochen andauern. Ortskundige werden gebeten, den Streckenabschnitt zu umfahren.

In den folgenden Tagen kann es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) erneut regnen. Bereits am Mittwochabend wird Niederschlag erwartet. Auch für Donnerstag und Freitag wird vereinzelt Regen vorhergesagt.

