Böschung durch Dauerregen abgerutscht: A6 teilweise gesperrt

Öhringen/Neuenstein - Wegen eines Böschungsrutsches ist eine Spur der A6 im Hohenlohekreis seit Mittwochvormittag gesperrt.

Die rechte Spur der A6 zwischen den Anschlussstellen Öhringen und Neuenstein ist aktuell nicht sicher befahrbar und daher gesperrt. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Konkret handelt es sich um die rechte Spur zwischen den Anschlussstellen Neuenstein und Öhringen in Fahrtrichtung Heilbronn, wie die Pressestelle der Autobahn GmbH mitteilte.

Zudem ist die Geschwindigkeit in dem Bereich auf 80 km/h begrenzt.

Durch den Dauerregen sei die Böschung abgerutscht, weswegen der Fahrstreifen nicht mehr sicher sei. Zusätzlich dazu müsse die seitliche Lärmschutzwand erneuert werden.

Die Sanierungen sollen den Angaben zufolge mehrere Wochen andauern. Ortskundige werden gebeten, den Streckenabschnitt zu umfahren.