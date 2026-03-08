Aktionswochen zum Weltfrauentag: Stuttgart startet umfangreiches Programm

Stuttgart - Am 8. März wird der Internationale Frauentag gefeiert. In Stuttgart steht dieser Tag in diesem Jahr unter dem besonderen Leitthema: "Chancengleichheit im Fokus". Mit einer breit angelegten Veranstaltungsreihe, die noch bis in den April andauert, will die Stadt setzt ein deutliches Zeichen setzen.

Mit zahlreichen Aktionen, wie einem Demonstrationszug am Sonntag, rückt die Landeshauptstadt Frauenrechte in den Fokus. © Andreas Rosar

"Die strukturelle Ungleichheit zwischen Männern und Frauen ist immer noch augenscheinlich", macht die Behörde in einer Mitteilung klar. Frauen verdienen zudem im Durchschnitt immer noch weniger als Männer, leisten den überwiegenden Teil der unbezahlten Sorgearbeit und sind im Alter häufiger von finanzieller Unsicherheit betroffen.

Die Abteilung für Chancengleichheit der Stadt hat ein Programm mit mehr als 20 Einzelveranstaltungen zusammengestellt, das genau diese Punkte beleuchten soll.

Die Veranstaltungsreihe bietet eine Mischung aus Information, Kultur und Vernetzung. Das Spektrum reicht dabei von Fachvorträgen zu geschlechtersensibler Gesundheit und Finanzen über Workshops zur politischen Teilhabe bis hin zu Konzerten und Filmvorführungen.

Für den 8. März selbst wurde eine Demonstration und Kundgebung auf dem Schlossplatz und in der Stuttgarter City angesetzt.