Perspektivwechsel in Uniform: Polizei Stuttgart bietet Praktikum für Erwachsene an

Stuttgart - Wer schon immer mal wissen wollte, wie der Alltag bei der Polizei wirklich aussieht, bekommt jetzt die Chance! Am 8. und 9. April 2026 öffnet die Polizei Stuttgart ihre Türen für ein zweitägiges Praktikum für Erwachsene. Von historischen Kriminalfällen bis hin zu echten Einsatz-Simulationen ist alles dabei.

Die Polizei Stuttgart sucht derzeit interessierte Erwachsene für ein Praktikum. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Das Angebot richtet sich gezielt an Erwachsene, die mit dem Gedanken spielen, in den Polizeidienst einzusteigen. An zwei Tagen erhalten die Teilnehmenden einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Stuttgarter Dienststellen.

Nach einer Einführung in die moderne Polizeiarbeit geht es am ersten Tag ins Polizeimuseum. Dort werden spannende Stuttgarter Kriminalfälle der Vergangenheit analysiert, um ein Gespür für die Ermittlungsarbeit zu bekommen.

Am zweiten Tag wird es praktisch. "In realitätsnahen Übungsszenarien übernehmen die Teilnehmenden selbst die Rolle von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten und erleben den Ablauf von Einsätzen hautnah", kündigte die Behörde an.

Bewerber müssen mindestens 18 Jahre alt, 1,50 Meter groß und körperlich geeignet sein. Das Angebot gilt nur für Personen, die sich bisher noch nie bei der Polizei Baden-Württemberg beworben haben und die allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen erfüllen.