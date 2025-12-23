Achtung, Glättegefahr! Pünktlich zu Weihnachten hält der Winter Einzug im Südwesten

Stuttgart - Weiße Weihnachten im Südwesten? Zumindest an Heiligabend könnte es vielerorts einen Hauch Winterzauber geben - wenn auch mit Glättegefahr im Gepäck. Wer am Mittwoch unterwegs ist, sollte auf rutschige Straßen und Wege vorbereitet sein.

An Heiligabend könnte es voraussichtlich nur für Schneegriesel reichen. © Harald Tittel/dpa

Laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird das Wetter in Baden-Württemberg in den kommenden Tagen winterlich-trüb und teils stürmisch.

Heute dürfte es meist grau und bedeckt sein. In den südlichen Niederungen kann sich den Angaben zufolge stellenweise Nebel halten. Am Abend sei lokal leichter Sprühregen möglich - teils sogar gefrierend.

Während auf der Alb nur frostige minus ein Grad erreicht werden sollen, könnten es in tieferen Lagen immerhin bis zu plus sechs Grad werden. Der Wind weht voraussichtlich schwach bis mäßig aus Nordost. Auf Schwarzwaldhöhen und der Schwäbischen Alb rechnen die Meteorologen auch mal mit stürmischen Böen.

In der Nacht zum Heiligen Abend steigt die Glättegefahr deutlich an: Es kann nach Auskunft des Wetterdienstes verbreitet gefrierenden Sprühregen oder Schneegriesel geben.

Die Temperaturen sinken verbreitet unter den Gefrierpunkt - am Rhein zwar auf plus zwei Grad, sonst allerdings bis minus vier Grad. Besonders im Bergland und auf exponierten Schwarzwaldgipfeln sind schwere Sturmböen oder gar orkanartige Böen möglich.