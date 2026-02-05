Albtraum im Heimaturlaub: Stuttgarter verliert Fuß

Stuttgart - Was als langersehnter Besuch bei der Familie im Ausland geplant war, endete für einen 33-jährigen Wahl- Stuttgarter in einer medizinischen und finanziellen Katastrophe. Nun hofft er auf Hilfe aus der Bevölkerung.

Teja Jupudi und seine Frau leben seit mehreren Jahren in Stuttgart. © gofundme

Teja Jupudi lebt seit mehreren Jahren mit seiner Frau im Stuttgarter Stadtteil Plieningen und wollte Ende Dezember nach langer Trennung seine Verwandten in Indien besuchen. Nur wenige Wochen später kämpfte der junge Mann gegen eine seltene Autoimmunerkrankung und musste bereits eine Amputation überstehen.

"Kurz vor der Reise entwickelte Teja in Deutschland Symptome, die wie eine einfache Grippe mit anhaltendem Husten wirkten", hieß es auf GoFundMe. Es wirkte zunächst wie eine einfache Grippe, die mit Antibiotika behandelt wurde. Da sich Tejas Zustand scheinbar besserte, trat das Paar die Reise an.

Doch unmittelbar nach der Ankunft in Indien verschlechterte sich seine Verfassung dramatisch. Ein schmerzhafter Ausschlag an den Beinen und massive Gelenkschmerzen machten jede Bewegung unmöglich.

Nach Tagen voller Ungewissheit folgte am 12. Januar die Schockdiagnose: Teja leidet an einer ANCA-assoziierten Vaskulitis, einer aggressiven Erkrankung, die die eigenen Blutgefäße angreift.

Die Folgen der Erkrankung waren zu diesem Zeitpunkt bereits verheerend, da die Blutversorgung eines Fußes unterbrochen war. "Um sein Leben zu retten, hatten die Ärzte keine andere Wahl, als einen Teil seines Fußes zu amputieren", teilten seine Unterstützer mit.