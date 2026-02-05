Großer Stromausfall in Stuttgart! Fehler eines Mitarbeiters war schuld

Stuttgart - Im Stuttgarter Stadtgebiet ist am Donnerstagmorgen, kurz nach 10 Uhr, der Strom ausgefallen! Grund war ein Spannungsabfall. Nun ist klar: Ein Mitarbeiter machte einen Fehler.

Ausgefallene Ampeln: In Stuttgart-Hofen regeln Polizisten den Verkehr. © Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart

Der Netzbetreiber Stuttgart Netze hat den Grund des Stromausfalls gefunden. Ein Mitarbeiter hat den Ausfall durch einen Schaltfehler in einem Umspannwerk verursacht.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass ein kurzer Spannungsabfall in der Hochspannung ist Ursache des Stromausfalls, teilte Stuttgarter Netze mit. Dieser habe weniger als eine Sekunde gedauert.

Kunden mit Niederspannungsanschluss bemerkten demnach "nichts oder höchstens ein kurzes Flackern", hieß es weiter. "Jedoch kann es bei Kundenanlagen, die mit einer automatischen Unterspannungssicherung ausgestattet sind, zu einer Auslösung gekommen sein." Diese müssen manuell wieder zugeschaltet werden.

Am Donnerstagvormittag sind im der Stadt die Ampeln sind ausgefallen, teilt die Polizei auf Anfrage von TAG24 mit. Im Polizeirevier und auch bei der Feuerwehr wurde es kurz dunkel. Die integrierte Leitstelle musste mit einem Notstromaggregat betrieben werden.

Der Strom läuft inzwischen wieder, doch die Auswirkungen sind zu spüren. Einige Ampeln funktionieren noch nicht. Die Polizei versucht den Verkehr zu regeln.

Die Feuerwehr Stuttgart berichtet auf Anfrage von TAG24, dass nach dem Stromausfall mehrere Brandmeldeanlagen ausgelöst haben. Einsätze fanden in Stuttgart-Feuerbach, im Stadtgebiet und auch im Stuttgarter Osten statt.

