Großer Stromausfall in Stuttgart! Fehler eines Mitarbeiters war schuld
Stuttgart - Im Stuttgarter Stadtgebiet ist am Donnerstagmorgen, kurz nach 10 Uhr, der Strom ausgefallen! Grund war ein Spannungsabfall. Nun ist klar: Ein Mitarbeiter machte einen Fehler.
Der Netzbetreiber Stuttgart Netze hat den Grund des Stromausfalls gefunden. Ein Mitarbeiter hat den Ausfall durch einen Schaltfehler in einem Umspannwerk verursacht.
Zuvor war bereits bekannt geworden, dass ein kurzer Spannungsabfall in der Hochspannung ist Ursache des Stromausfalls, teilte Stuttgarter Netze mit. Dieser habe weniger als eine Sekunde gedauert.
Kunden mit Niederspannungsanschluss bemerkten demnach "nichts oder höchstens ein kurzes Flackern", hieß es weiter. "Jedoch kann es bei Kundenanlagen, die mit einer automatischen Unterspannungssicherung ausgestattet sind, zu einer Auslösung gekommen sein." Diese müssen manuell wieder zugeschaltet werden.
Am Donnerstagvormittag sind im der Stadt die Ampeln sind ausgefallen, teilt die Polizei auf Anfrage von TAG24 mit. Im Polizeirevier und auch bei der Feuerwehr wurde es kurz dunkel. Die integrierte Leitstelle musste mit einem Notstromaggregat betrieben werden.
Der Strom läuft inzwischen wieder, doch die Auswirkungen sind zu spüren. Einige Ampeln funktionieren noch nicht. Die Polizei versucht den Verkehr zu regeln.
Die Feuerwehr Stuttgart berichtet auf Anfrage von TAG24, dass nach dem Stromausfall mehrere Brandmeldeanlagen ausgelöst haben. Einsätze fanden in Stuttgart-Feuerbach, im Stadtgebiet und auch im Stuttgarter Osten statt.
Stadtbahnen kamen kurzzeitig zum Stehen
Augenzeugin Tamara Voigt aus Stuttgart-Feuerbach bemerkte den Stromausfall gegen 10 Uhr: "Plötzlich ging das Licht und der PC für fünf bis zehn Minuten aus". Das Internet sei auch anschließend noch für einige Minuten ausgefallen.
Die Anbieter Telekom und Vodafone bestätigen Ausfälle des Mobilfunk und Festnetzes nach dem Stromausfall, die inzwischen wieder laufen. "Insgesamt 5250 Kunden in der Landeshauptstadt konnten im Zeitfenster 9.45 Uhr bis 10.15 Uhr für jeweils etwa 15 bis 20 Minuten das Internet nicht nutzen und auch nicht telefonieren", teilte ein Vodafone-Sprecher gegenüber dpa mit.
Die Stadtbahnen in Stuttgart kamen aufgrund des Stromausfalls netzweit für einige Minuten zum Stehen. Aktuell fahren alle Bahnen wieder, bestätigt die Sprecherin von der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) gegenüber TAG24.
Derzeit komme es noch zu Verspätungen.
Vor rund zwei Wochen hat die Stadt Stuttgart ein Notfall-Konzept vorgestellt. Im Falle eines längeren Stromausfalls können 26 Notfall-Leuchttürme hochgefahren werden. Diese werden von Feuerwehr und DLRG betrieben und Menschen, die Hilfe benötigen, können sich an die Stellen wenden.
Erstmeldung 10.36 Uhr; letzte Aktualisierung 14.33 Uhr.
Titelfoto: Andreas Rosar/ Fotoagentur Stuttgart