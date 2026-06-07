Auto auf Schienen der Stuttgarter Stadtbahn geschleudert

Stuttgart - Bei einem Unfall in Stuttgart ist ein Auto in der Nacht auf die Schienen der Stadtbahn geschleudert worden. Zwei Mitfahrer wurden verletzt.

Zwei Menschen erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. (Symbolbild) © picture alliance/dpa | Marijan Murat

Der Wagen hat sich am frühen Sonntagmorgen gegen 3.15 Uhr überschlagen und ist auf dem Dach auf Straßenbahngleisen liegen geblieben.

Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Den Angaben zufolge war der Fahrer zu schnell unterwegs und sei mit seinem Auto gegen einen Bordstein geprallt.