Badespaß und neue Regeln: Was sich in Stuttgarts Freibädern 2026 ändert

Stuttgart - Der Sommer klopft an: Am Samstag, dem 25. April, fällt in Stuttgart der offizielle Startschuss für die diesjährige Freibadsaison.

Schon in einigen Tagen können sich Stuttgarter wieder ins kühle Nass stürzen. © Thomas Niedermueller/Stadt Stuttgart

Während sich Sonnenanbeter auf die ersten Bahnen unter freiem Himmel freuen dürfen, gibt es in diesem Jahr eine wichtige Neuerung beim Nichtraucherschutz.

Traditionell macht das Freibad Möhringen am 25. April den Anfang. Die weiteren städtischen Bäder ziehen im Laufe des Mai nach:

1. Mai: Höhenfreibad Killesberg

9. Mai: Freibäder Rosental und Sillenbuch

16. Mai: Inselbad

Alle fünf Freibäder laden bis zum 13. September zum Schwimmen und Sonnenbaden ein. Die Öffnungszeiten sind einheitlich. Unter der Woche geht es bereits um 7 Uhr los, am Wochenende und an Feiertagen ab 9 Uhr.

In der Hauptsaison (Juni bis August) bleiben die Tore bis 20.30 Uhr offen, in den Randmonaten bis 19.30 Uhr.