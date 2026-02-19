Kriminalität im Ländle sinkt - doch häusliche Gewalt auf Zehnjahreshoch

Stuttgart - Betrug, Diebstahl, Mord - jede Minute wird im Südwesten eine Straftat verübt. Das klingt nach viel, aber: Baden-Württemberg wird grundsätzlich immer sicherer.

Unter anderen beschäftigt Thomas Strobl (65, CDU) die anhaltend hohe Gewalt gegen Einsatzkräfte. (Archivfoto) © Christoph Schmidt/dpa

Das geht aus der neuen Kriminalstatistik hervor, die Innenminister Thomas Strobl (65, CDU) in Stuttgart vorstellte. Ausgerechnet bei Partnerschaftsgewalt, Cyber-Schäden und Telefonbetrug gehen die Zahlen aber nach oben. Während die Gesamtkriminalität sinkt, erreicht die häusliche Gewalt ein Zehnjahreshoch.

Insgesamt sank die Zahl der Straftaten der sogenannten Allgemeinkriminalität - der Gesamtstraftaten ohne ausländerrechtliche Verstöße - um 5,7 Prozent auf rund 522.000 Fälle - rund 30.000 weniger als im Vorjahr.

Insgesamt ging die Zahl der Straftaten im Jahr 2025 um 6,1 Prozent auf 551.295 Straftaten zurück. "Baden-Württemberg ist und bleibt eines der sichersten Länder", so Strobl. Die Aufklärungsquote lag mit 60,5 Prozent erneut über der Marke von 60 Prozent.

Zu den Ursachen des Rückgangs können die Experten nur mutmaßen. Polizeipräsidentin Stefanie Hinz betont die gute Arbeit der Ermittler, etwa die Zusammenarbeit mit Banken im Kampf gegen Geldautomatensprenger.