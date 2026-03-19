Bauarbeiter finden Leiche in Gebüsch: Wer ist der tote Mann?

Heilbronn (dpa/lsw) - In einem Gewerbegebiet in Heilbronn ist nach Angaben der Polizei eine Leiche gefunden worden.

Die Polizei ermittelt, ob es um eine Straftat geht oder der Mann eines natürlichen Todes gestorben ist. (Symbolbild) © David Interlied/dpa

Bauarbeiter hätten den toten Mann in einem Gebüsch hinter einem Gebäude entdeckt, sagte ein Polizeisprecher.

Details seien bislang völlig unklar. Neben der Identität des Mannes müsse auch geklärt werden, wie er zu Tode gekommen sei.