Bellen aus dem Abwasserkanal: Feuerwehr Stuttgart rückt zur Tierrettung an

Stuttgart - Ein mysteriöses Bellen aus dem Untergrund rief am Mittwochmorgen die Stuttgarter Feuerwehr auf den Plan. Was Passanten zunächst für einen gefangenen Hund hielten, stellte sich jedoch als Welpe einer anderen Tierart heraus.

Eine Feuerwehrfrau stieg in den Abwasserkanal hinab. © Feuerwehr Stuttgart

Gegen 9.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem aufmerksame Fußgänger ungewöhnliche Laute aus einem Abwasserschacht wahrgenommen hatten. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht, dass ein Tier in der Tiefe festsaß.

Doch statt eines Hundes blickten die Retter in die Augen eines jungen Fuchses. Da die Bergung eines Wildtieres besondere Vorsicht erfordert, wurden spezialisierte Geräte der Wasserrettung nachgefordert, die für Tierrettungen ausgerüstet ist.

"Eine Feuerwehrbeamtin stieg in den Kanal hinab, konnte das Jungtier mit viel Geduld anlocken", berichtet die Feuerwehr. Dann gelang es ihr, das Jungtier, das vermutlich schon längere Zeit im Kanalsystem festsaß, mit einem Kescher einzufangen.

Nach der erfolgreichen Bergung wurde der kleine Fuchs umgehend in die Obhut des Tiernotdienstes übergeben, wo er nun medizinisch versorgt wird.