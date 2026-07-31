Blitz schlägt in Eurowings-Flieger ein: 106 Passagiere an Bord

Stuttgart - Ein Flugzeug ist auf dem Weg von Stuttgart nach Wien von einem Blitz getroffen worden. Der Eurowings-Flieger war bereits in der Luft, als der Blitz einschlug, wie eine Sprecherin der Airline sagte.

Ein Eurowings-Flieger musste nach dem Blitzeinschlag wieder landen. (Symbolfoto) © Christoph Schmidt/dpa

Vorsorglich sei die Maschine zur technischen Überprüfung nach Stuttgart umgekehrt. Die Flugsicherheit sei zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen. Die Maschine landete etwa nach 40 Minuten wieder am Ausgangsflughafen.

Insgesamt hatten sich 106 Fluggäste und die Besatzung an Bord befunden. Die Flugreisenden wurden auf andere Flüge umgebucht.

Techniker inspizierten den Flieger nach dem Vorfall am Donnerstagabend.