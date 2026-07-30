Stuttgart aktiv mitgestalten: Neue Kunst für den öffentlichen Raum gesucht

Stuttgart - Die Landeshauptstadt sucht anlässlich des 100. Geburtstags des renommierten Künstlers Otto Herbert Hajek im Jahr 2027 nach neuen Kunstprojekten. Unter dem Motto "Hajek100 - Kunst, die Stadt gestaltet" sind Kulturschaffende dazu aufgerufen, das Stuttgarter Stadtbild mit ihren Ideen aktiv mitzugestalten.

Im Skulpturenpark an der Hasenbergsteige stehen einige der meterhohen Werke von Otto Herbert Hajek. © Ferdinando Iannone

Otto Herbert Hajek hat Stuttgart geprägt wie kaum ein Zweiter. Rund 50 seiner Werke, darunter teils meterhohe Skulpturen, sind bis heute an markanten Orten wie der Hasenbergsteige, am Leuze oder rund um den Hauptbahnhof sowie an der Universität in Vaihingen zu finden.

Für Hajek war Kunst im öffentlichen Raum nie nur reine Dekoration, sondern stets eine gesellschaftliche Aufgabe.

Das Kulturamt der Stadt sucht deshalb gemeinsam mit den Otto Herbert Hajek-Kunststiftungen nach aktuellen Interpretationen und Konzepten, die Hajeks übergeordnete Idee neu erlebbar machen und in die heutige Zeit übersetzen.

Gefördert werden unterschiedlichste Ausdrucksformen, die sich mit Stuttgart und seinen urbanen Räumen auseinandersetzen.

Denkbar sind unter anderem Rauminstallationen, digitale Arbeiten, begehbare Kunstlandschaften, Farbkonzepte oder auch partizipative Projekte, die Fragen zur Nutzung von Plätzen und zur Teilhabe im Alltag aufgreifen.