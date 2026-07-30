Stuttgart aktiv mitgestalten: Neue Kunst für den öffentlichen Raum gesucht
Stuttgart - Die Landeshauptstadt sucht anlässlich des 100. Geburtstags des renommierten Künstlers Otto Herbert Hajek im Jahr 2027 nach neuen Kunstprojekten. Unter dem Motto "Hajek100 - Kunst, die Stadt gestaltet" sind Kulturschaffende dazu aufgerufen, das Stuttgarter Stadtbild mit ihren Ideen aktiv mitzugestalten.
Otto Herbert Hajek hat Stuttgart geprägt wie kaum ein Zweiter. Rund 50 seiner Werke, darunter teils meterhohe Skulpturen, sind bis heute an markanten Orten wie der Hasenbergsteige, am Leuze oder rund um den Hauptbahnhof sowie an der Universität in Vaihingen zu finden.
Für Hajek war Kunst im öffentlichen Raum nie nur reine Dekoration, sondern stets eine gesellschaftliche Aufgabe.
Das Kulturamt der Stadt sucht deshalb gemeinsam mit den Otto Herbert Hajek-Kunststiftungen nach aktuellen Interpretationen und Konzepten, die Hajeks übergeordnete Idee neu erlebbar machen und in die heutige Zeit übersetzen.
Gefördert werden unterschiedlichste Ausdrucksformen, die sich mit Stuttgart und seinen urbanen Räumen auseinandersetzen.
Denkbar sind unter anderem Rauminstallationen, digitale Arbeiten, begehbare Kunstlandschaften, Farbkonzepte oder auch partizipative Projekte, die Fragen zur Nutzung von Plätzen und zur Teilhabe im Alltag aufgreifen.
Künstler können Preisgeld gewinnen
Die ausgewählten Arbeiten werden im kommenden Jahr vom 27. Juni bis zum 12. September im Rahmen einer groß angelegten, stadtweiten Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert.
Der offizielle Auftakt findet an Hajeks 100. Geburtstag im nach ihm benannten Skulpturenpark statt. Den Abschluss bildet die Preisverleihung am Tag des offenen Denkmals im SpardaWelt Eventcenter.
Es wird ein Jurypreis in Höhe von 4000 Euro verliehen sowie ein mit 1000 Euro dotierter Publikumspreis, über den die Bürgerinnen und Bürger im Sommer 2027 online abstimmen können.
Der aktuelle Open Call richtet sich gezielt an professionell arbeitende Künstlerinnen und Künstler sowie an interdisziplinäre Teams, die einen Bezug zu Baden-Württemberg und speziell zur Region Stuttgart aufweisen.
Bewerbungen für die geplante stadtweite Ausstellung sind noch bis Ende Oktober 2026 möglich.
Titelfoto: Landeshauptstadt Stuttgart