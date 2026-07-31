Rekorddefizit in Stuttgart: Stadt schließt 2025 mit über 700 Millionen Euro im Minus ab

Stuttgart - Die Landeshauptstadt Stuttgart hat das Jahr 2025 mit einem historisch tiefen Minus abgeschlossen. Wie aus dem nun beschlossenen Jahresabschluss hervorgeht, verzeichnet die Stadt ein Rekorddefizit von 711,7 Millionen Euro.

Anfang des Jahres hat der Stuttgarter Gemeinderat einen Spar-Doppelhaushalt für 2026/27 beschlossen. © Fabrice Weichelt/Stadt Stuttgart

Der vom Gemeinderat verabschiedete Jahresabschluss zeigt klare Ursachen für diesen Absturz. Während die Gewerbesteuer-Erträge 2025 deutlich auf 732 Millionen Euro einbrachen, kletterten die Kosten für Personal, Soziales und Sachmittel seit 2021 um rund 1,2 Milliarden Euro.

Laut einer Mitteilung der Stadt kann Stuttgart seine laufenden Ausgaben somit nicht mehr aus eigenen Erträgen decken, Geld für Investitionen fehlt komplett.

Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann (55, CDU) betonte das Ziel, den Haushalt schrittweise wieder ins Gleichgewicht zu bringen, ohne notwendige Investitionen in Bildung und Infrastruktur zu gefährden.

Auch für das laufende Jahr 2026 gibt es keine Entwarnung. Es wird eine weitere Verschlechterung um 22,5 Millionen Euro prognostiziert.