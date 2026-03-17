Bomben-Alarm in Stuttgart! Rund 1000 Menschen müssen Wohnungen verlassen

Stuttgart - In einem Wald in Stuttgart ist ein Bomben-Blindgänger entdeckt worden. Dieser soll an Palmsonntag (29. März) entschärft werden, wie die Stadt Stuttgart mitteilte.

Wegen eines Bombenfunds müssen rund 1000 Menschen in Stuttgart-Degerloch ihre Wohnungen verlassen. Auch eine Seniorenwohnanlage ist betroffen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Rund 1000 Menschen im Stadtteil Hoffeld müssen dafür ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Betroffen von der Evakuierung ist auch eine Seniorenwohnanlage.

Als Notunterkunft wird die Turn- und Versammlungshalle Degerloch zur Verfügung gestellt.