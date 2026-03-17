Bomben-Alarm in Stuttgart! Rund 1000 Menschen müssen Wohnungen verlassen
Von Klaas Seißer
Stuttgart - In einem Wald in Stuttgart ist ein Bomben-Blindgänger entdeckt worden. Dieser soll an Palmsonntag (29. März) entschärft werden, wie die Stadt Stuttgart mitteilte.
Rund 1000 Menschen im Stadtteil Hoffeld müssen dafür ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Betroffen von der Evakuierung ist auch eine Seniorenwohnanlage.
Als Notunterkunft wird die Turn- und Versammlungshalle Degerloch zur Verfügung gestellt.
Die britische Bombe ist rund 250 Kilogramm schwer und stammt der Stadt zufolge aus dem Zweiten Weltkrieg.
Wie lang die Entschärfung und Bergung dauert, ist bislang unklar.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa