Ein Tag Gesetzeshüter: Stuttgarter "Cop Day" bietet Action in den Pfingstferien

Stuttgart - Einmal hinter die Kulissen eines Polizeireviers blicken und den Berufsalltag hautnah miterleben: Die Polizei Stuttgart öffnet bald ihre Türen für den Nachwuchs.

Die Polizei Stuttgart lädt Jugendliche zum Mitmach-Tag ein. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Am Mittwoch, dem 27. Mai, können interessierte Jugendliche beim "Cop Day" herausfinden, ob sie das Zeug für den Polizeidienst haben. Die Veranstaltung in der Hahnemannstraße 1 richtet sich dabei gezielt an Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 18 Jahren, die entweder in Stuttgart wohnen oder hier zur Schule gehen.

Von 10 Uhr bis 15.30 Uhr erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm, das weit über trockene Theorie hinausgeht.

An verschiedenen interaktiven Stationen geben erfahrene Polizistinnen und Polizisten Einblicke in ihre täglichen Aufgabenbereiche und stehen für persönliche Gespräche zur Verfügung.

Bei praktischen Übungen können sich die Jugendlichen selbst ausprobieren und einen realistischen Eindruck davon gewinnen, was es bedeutet, im Einsatz Verantwortung zu tragen.