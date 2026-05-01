Demos und Stau in der City: Der Appell der Polizei zum 1. Mai in Stuttgart

Stuttgart - In Stuttgart werden am Feiertag zahlreiche Versammlungen erwartet. Die Polizei ist mit mehreren hundert Einsatzkräften sowie Unterstützung aus dem ganzen Land präsent.

Die Polizei wird mit hunderten Kräften bereitstehen, um einen friedlichen Ablauf der Demonstrationen zu gewährleisten. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Polizeipräsident Markus Eisenbraun blickt mit Sorge auf eine zunehmend aggressive Grundstimmung, insbesondere in Teilen der linken Szene. Er stellte klar, dass das Versammlungsrecht ein hohes Gut sei, die Polizei jedoch konsequent gegen Gewalt und gezielte Eskalationen einschreiten werde.

"Wir setzen auf einen friedlichen 1. Mai und appellieren an alle Teilnehmer, sich klar von Gewalttätern zu distanzieren", so Eisenbraun.

Trotz einer klaren Linie zeigt sich die Polizei gesprächsbereit. Dank vertrauensvoller Kooperationsgespräche im Vorfeld wurden einige Auflagen im Vergleich zum Vorjahr gelockert. Die Strategie der Beamten setzt primär auf Kommunikation.

Es seien spezielle Anti-Konflikt-Teams in der Menge unterwegs. Zur Überwachung der Lage kann zudem eine polizeiliche Drohne zum Einsatz kommen.