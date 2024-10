Cannstatter Volksfest geht zu Ende: Wirte ziehen interessante Bilanz

Das Wetter hätte besser sein können, aber die Wasen-Veranstalter sind bei ihrer Bilanz zufrieden. So viele Besucher wurden gezählt!

Stuttgart - Beim Volksfest auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart haben in diesem Jahr so viele Menschen gefeiert wie selten zuvor.

Trotz des verbesserungswürdigen Wetters konnte sich die Stimmung auf dem Wasen sehen lassen. © Christoph Schmidt/dpa Nach Angaben der Veranstalter kamen insgesamt 4,6 Millionen Besucherinnen und Besucher an den 17 Tagen auf das große Gelände am Neckar-Ufer. Das sind rund 300.000 mehr als im vergangenen Jahr, wie Andreas Kroll, der Geschäftsführer der in.Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, am letzten Tag des Volksfests mitteilte. Mit einem Musik-Feuerwerk am späten Abend (21.30 Uhr) wollten sich die Schausteller, Festwirte und Veranstalter verabschieden.

In diesem Jahr seien vor allem viele Familien auf den Platz gekommen, sagte Marcus Christen, der Abteilungsleiter für die Feste und den Cannstatter Wasen. Kinder seien nicht nur an den Familientagen zu sehen gewesen. Vor allem um die Mittagszeit hätten zudem viele Rentnerinnen und Rentner das Fest besucht, um dort etwa Mittag zu essen. Stuttgart Tier- und Pflanzenfreunde kommen voll auf ihre Kosten: Großer Wilhelma-Tag steht bevor! Allein am 3. Oktober seien rund eine halbe Million Menschen zu den Achterbahnen und Karussellen oder in die Festzelte gekommen. Auch die Marktkaufleute und Schaustellerbetriebe zeigten sich zufrieden. "Es war ein normales gutes Volksfest-Jahr", sagte der Vorsitzende des Schaustellerverbands in Baden-Württemberg, Mark Roschmann. Allerdings seien die Kosten unter anderem für Gas und Strom sowie die Lohnnebenkosten in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Schausteller bekämen das zu spüren.

Über die vergangenen zweieinhalb Wochen tummelten sich mehrere Millionen Besucher auf dem Wasen. © Christoph Schmidt/dpa

Polizei: "weitgehend friedliches Volksfest"