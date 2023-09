Cannstatter Wasen in den Startlöchern: Feierlaune trotz Teuerung!

Stuttgart - Am Neckar darf bald wieder gefeiert werden! Nach zwei Absagen während der Corona-Pandemie und einem wirtschaftlich schwierigen Volksfest im vergangenen Jahr sind die Festwirte kurz vor dem Auftakt des nächsten Cannstatter Wasen optimistisch.

In Stuttgart laufen die Vorbereitungen auf das diesjährige Volksfest auf Hochtouren. © Bernd Weißbrod/dpa

"Wir hoffen in diesem Jahr auf einen normalen Wasen", sagte Werner Klauss, der Sprecher der Festwirte, am heutigen Mittwoch in Stuttgart.

Er warb aber auch um Verständnis angesichts der Bierpreise auf Rekordniveau zwischen 13,40 und 14,20 Euro pro Liter in den insgesamt acht Festzelten auf dem Areal am Neckar-Ufer.

Am Freitag (16 Uhr) wird Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper (62, CDU) das erste Fass auf dem zweitgrößten Volksfest (nach dem Oktoberfest) in Deutschland anschlagen.

Bis zum 8. Oktober hoffen Schausteller, Wirte und Markthändler auf ein prächtiges Geschäft.

"Durch ständige neue Auflagen und immer mehr Bürokratie wird es für die Wirte und Wirtinnen Jahr für Jahr anstrengender und somit auch noch teurer", sagte Klauss.