12-Jährige sexuell belästigt und verfolgt: Polizei Stuttgart sucht Perversen

Stuttgart - Ein Mädchen (12) in Stuttgart wurde am Montag sexuell belästigt und kurzzeitig verfolgt!

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Gegen 15.20 Uhr war die 12-Jährige in einer Stadtbahn der Linie U7 in Richtung Ostfildern unterwegs, als sich ein unbekannter Mann näherte.

Er soll seine Hand auf den Oberschenkel des Kindes gelegt haben, woraufhin das Mädchen ihn aufforderte, dies zu unterlassen.

"Daraufhin legte er erneut seine Hand auf ihren Oberschenkel und fragte sie, wohin sie gehe", berichtete die Polizei.

Als das Kind am Arnulf-Klett-Platz ausstieg, folgte ihr der Mann. Glücklicherweise konnte das Mädchen daraufhin fliehen.

Nach Angaben der 12-Jährigen hatte der Unbekannte kurze, dunkelblonde Haare und trug ein schwarzes Oberteil mit Kapuze.