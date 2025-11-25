Schreie aus Wohnung in Bruchsal: Polizei findet leblosen Mann

Bruchsal - Nach Schreien aus einer Wohnung in Bruchsal nördlich von Karlsruhe hat die Polizei dort einen Toten gefunden. Zudem wurde ein 49-Jähriger in den Räumen festgenommen.

Die Einsatzkräfte hatten das Gebiet weiträumig gesperrt. © Fabian Geier / EinsatzReport24

Die Hintergründe sind völlig unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Wegen der Schreie hatte es einen Großeinsatz gegeben.

Nachdem Zeugen die Polizei informiert hatten, hieß es, dass sich in der Wohnung ein "offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher" Mann aufhalte.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann Zugriff auf gefährliche Gegenstände oder Waffen besitzt, drangen Spezialeinsatzkräfte gegen 18.15 Uhr in die Wohnung ein, wie die Polizei weiter mitteilte.

Der Mann sei festgenommen und leicht verletzt worden.