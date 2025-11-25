Schreie aus Wohnung in Bruchsal: Polizei findet leblosen Mann
Von Kathrin Löffler
Bruchsal - Nach Schreien aus einer Wohnung in Bruchsal nördlich von Karlsruhe hat die Polizei dort einen Toten gefunden. Zudem wurde ein 49-Jähriger in den Räumen festgenommen.
Die Hintergründe sind völlig unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Wegen der Schreie hatte es einen Großeinsatz gegeben.
Nachdem Zeugen die Polizei informiert hatten, hieß es, dass sich in der Wohnung ein "offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher" Mann aufhalte.
Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann Zugriff auf gefährliche Gegenstände oder Waffen besitzt, drangen Spezialeinsatzkräfte gegen 18.15 Uhr in die Wohnung ein, wie die Polizei weiter mitteilte.
Der Mann sei festgenommen und leicht verletzt worden.
Einsatzkräfte finden leblosen Mann in Wohnung in Bruchsal
Wenig später teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit, dass die Polizisten im Zuge der Durchsuchung der Wohnung dort einen leblosen Mann gefunden hätten. "Die Hintergründe der Todesursache sind derzeit noch nicht bekannt", so die Ermittler.
Ob einer oder beide Männer in der Wohnung lebten, war zunächst unklar - ebenso, ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt und ob Waffen gefunden wurden.
Die Einsatzkräfte hatten das Gebiet weiträumig gesperrt. Die Wohnung liegt in Bahnhofsnähe, betroffen waren daher auch Teile des Bahnhofsvorplatzes von Bruchsal.
Der Zugverkehr war einem Bahnsprecher zufolge aber nicht beeinträchtigt. Der Zugang zu den Gleisen sei weiter möglich gewesen.
Erstmeldung, 24. November, 19.09 Uhr; Update am 25. November, 06.29 Uhr.
