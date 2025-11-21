Streit in Stuttgart eskaliert: Mann bedroht Reisende mit Messer
Stuttgart - Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend ein Messer gezogen und zwei Reisende in Stuttgart bedroht. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Der Vorfall ereignete sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 21.35 Uhr am Haltepunkt Stuttgart-Schwabstraße. Erst gerieten die beiden deutschen Staatsangehörigen im Alter von 31 und 42 Jahren mit dem Unbekannten in einen verbalen Streit.
Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Tatverdächtige die beiden Männer geschubst und anschließend ein Messer gezogen haben, womit er sie bedrohte.
Die Geschädigten alarmierten daraufhin umgehend die Bundespolizei. Als die Beamten am Haltepunkt eintrafen, konnte jedoch nur noch der 42-jährige Mann angetroffen werden.
Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:
- etwa 23 Jahre alt
- rund 1,78 Meter groß
- sehr schlank
- lange, braune und nach hinten gebundene Haare sowie ein Schnauzbart
- dunkel gekleidet, auffällig glänzende Jacke und eine schwarze Baseballkappe, die er rückwärts aufgesetzt hatte
- sehr nervös und aggressiv wirkend
Die Bundespolizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des unbekannten Mannes geben können, sich unter der Rufnummer 0711 / 55049-1020 oder per E-Mail unter [email protected] zu melden.
Während des Vorfalls sollen sich drei Jugendliche in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben. Diese Gruppe gilt für die Ermittler als besonders wichtige Zeugen.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa