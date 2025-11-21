Streit in Stuttgart eskaliert: Mann bedroht Reisende mit Messer

Stuttgart - Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagabend ein Messer gezogen und zwei Reisende in Stuttgart bedroht. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei hat die Fahndung nach dem Täter aufgenommen. Nun werden dringend Zeugen gesucht. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Der Vorfall ereignete sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 21.35 Uhr am Haltepunkt Stuttgart-Schwabstraße. Erst gerieten die beiden deutschen Staatsangehörigen im Alter von 31 und 42 Jahren mit dem Unbekannten in einen verbalen Streit.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Tatverdächtige die beiden Männer geschubst und anschließend ein Messer gezogen haben, womit er sie bedrohte.

Die Geschädigten alarmierten daraufhin umgehend die Bundespolizei. Als die Beamten am Haltepunkt eintrafen, konnte jedoch nur noch der 42-jährige Mann angetroffen werden.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: