Event-Gäste klagen über Ohnmacht: Erneut Verdacht auf K.o.-Tropfen in Stuttgart

Mehrere Menschen auf einem Event in Stuttgart klagten in der Nacht auf Sonntag über Ohnmacht. Die Polizei hat einen Verdacht.

Von Johanna Baumann

Stuttgart - Mehrere Menschen auf einem Motorsport-Event in Stuttgart klagten in der Nacht auf Sonntag über Schwindel, Unwohlsein und Ohnmacht. Die Polizei hat einen Verdacht.

Der Verdacht auf K.o.-Tropfen wird derzeit geprüft. (Symbolfoto)  © Christian Thiele/dpa

Die Ermittler vermuten die Verabreichung von K.o.-Tropfen. Es kam zu mehreren Verletzten, drei von ihnen wurden nach der Veranstaltung in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle ärztlich behandelt.

Laut Polizei seien Blut- sowie Urinproben genommen worden, die derzeit ausgewertet werden.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden.

Erst vor einer Woche hatte es bei einer Halloween-Party in Stuttgart einen Verdacht auf K.o.-Tropfen gegeben. Mehrere Partygäste klagten über Unwohlsein, Filmrisse oder brachen zusammen. Auch in diesem Fall laufen derzeit Ermittlungen.

