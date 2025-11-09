Event-Gäste klagen über Ohnmacht: Erneut Verdacht auf K.o.-Tropfen in Stuttgart
Stuttgart - Mehrere Menschen auf einem Motorsport-Event in Stuttgart klagten in der Nacht auf Sonntag über Schwindel, Unwohlsein und Ohnmacht. Die Polizei hat einen Verdacht.
Die Ermittler vermuten die Verabreichung von K.o.-Tropfen. Es kam zu mehreren Verletzten, drei von ihnen wurden nach der Veranstaltung in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle ärztlich behandelt.
Laut Polizei seien Blut- sowie Urinproben genommen worden, die derzeit ausgewertet werden.
Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden.
Erst vor einer Woche hatte es bei einer Halloween-Party in Stuttgart einen Verdacht auf K.o.-Tropfen gegeben. Mehrere Partygäste klagten über Unwohlsein, Filmrisse oder brachen zusammen. Auch in diesem Fall laufen derzeit Ermittlungen.
Titelfoto: Christian Thiele/dpa