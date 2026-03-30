1600 Liter abgezapft: Dreiste Diesel-Diebe bestehlen schlafende Lkw-Fahrer

Walldorf - Während die Lastwagenfahrer in ihren Kabinen tief und fest schliefen, waren draußen auf den Parkplätzen rund um das Autobahnkreuz Walldorf Kriminelle Diesel-Diebe am Werk.

Trotz der erheblichen Menge an abgezapftem Treibstoff blieben die Täter unbemerkt. (Symbolfoto) © Thomas Banneyer/dpa

Unbekannte Täter nutzten die Nachtruhe am vergangenen Wochenende aus, um in aller Seelenruhe insgesamt rund 1600 Liter Diesel aus mehreren Tanks abzuzapfen. Betroffen waren die Parkplätze "Geißheck" und "Weißer Stock" direkt an der A6.

Die Diebe machten nicht einmal vor Schlössern halt und brachen laut Polizeiangaben mindestens einen verschlossenen Tankdeckel gewaltsam auf. Die Fahrer bemerkten in ihren Sattelzugmaschinen nichts von dem Diebstahl. Erst am Samstagmorgen fiel der Dieselschwund auf.

Bisher fehlt von den Tätern jedoch jede Spur. Die Autobahnpolizei Walldorf ist deshalb auf die Mithilfe von Zeugen angewiesen.