Brutale Angriffe in Zügen bei Stuttgart: Randalierer verletzen Bahn-Mitarbeiter

Stuttgart/Göppingen - In Baden-Württemberg ist es erneut zu Angriffen auf den Sicherheitsdienst der Deutschen Bahn gekommen.

Die Bundespolizei konnte die Täter fassen. (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Bundespolizei Stuttgart mitteilte, wurden bei zwei getrennten Vorfällen in einer S-Bahn sowie in einem Regionalexpress mehrere Mitarbeiter attackiert und verletzt.

Am Wochenende gerieten demnach zwei junge Männer in einer S-Bahn in Richtung Kirchheim unter Teck mit den Ordnungskräften aneinander. Sie hatten sich gegen Mitternacht im Zug eine Zigarette gedreht. Als das Personal sie aufforderte, dies zu unterlassen, reagierten die Heranwachsenden laut Bundespolizei sofort aggressiv und sprachen Beleidigungen aus.

Nach dem Ausstieg am Stuttgarter Hauptbahnhof soll die Situation auf dem Bahnsteig eskaliert sein. Die Verdächtigen gingen die Bahnmitarbeiter den Angaben zufolge körperlich an und beschädigten deren Ausrüstung.

Alarmierte Bundespolizisten stellten die Täter noch vor Ort. Bei einem von ihnen soll zudem ein verbotenes Springmesser gefunden worden sein.