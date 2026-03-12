19-Jährige tot in Mannheim gefunden: Jugendlicher festgenommen
Mannheim - Nachdem am Mittwoch die Leiche einer Frau in Mannheim gefunden wurde, hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.
Nun steht die Identität, der Toten fest, die am Mittwoch in der Nähe des Karlsterns entdeckt wurde: Es handelt sich um eine 19-jährige Frau, teilte die Polizei mit.
Die Frau wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand und vorläufigem Ergebnis der Rechtsmedizin Opfer eines Gewaltverbrechens.
Bereits am Mittwochabend wurde ein 17-jähriger Tatverdächtiger festgenommen, teilen die Beamten am Donnerstagmittag mit!
Der junge Mann ist in Polizeigewahrsam und wird einem Haftrichter vorgeführt.
Die Kriminalpolizei Heidelberg hat eine 60-köpfige Sonderkommission eingerichtet.
Anhaltspunkte für ein Sexualverbrechen gebe es nicht. Ob und in welcher Beziehung mutmaßlicher Täter und Opfer stehen, ist noch unklar.
Die Polizei macht aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben zu den Umständen der Tat oder einem möglichen Motiv. Die Staatsanwaltschaft will am Nachmittag weitere Informationen bekannt geben.
