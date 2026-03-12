19-Jährige tot in Mannheim gefunden: Jugendlicher festgenommen

Mannheim - Nachdem am Mittwoch die Leiche einer Frau in Mannheim gefunden wurde , hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

In einem Waldstück bei Mannheim wurde eine junge Frau (†19) tot aufgefunden. © René Priebe/PR-Video

Nun steht die Identität, der Toten fest, die am Mittwoch in der Nähe des Karlsterns entdeckt wurde: Es handelt sich um eine 19-jährige Frau, teilte die Polizei mit.

Die Frau wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand und vorläufigem Ergebnis der Rechtsmedizin Opfer eines Gewaltverbrechens.

Bereits am Mittwochabend wurde ein 17-jähriger Tatverdächtiger festgenommen, teilen die Beamten am Donnerstagmittag mit!

Der junge Mann ist in Polizeigewahrsam und wird einem Haftrichter vorgeführt.

Die Kriminalpolizei Heidelberg hat eine 60-köpfige Sonderkommission eingerichtet.

Anhaltspunkte für ein Sexualverbrechen gebe es nicht. Ob und in welcher Beziehung mutmaßlicher Täter und Opfer stehen, ist noch unklar.