Polizeieinsatz in Stuttgart: Mann entblößt sich vor Kindergartengruppe und verletzt Beamten

Stuttgart - Ein 36-Jähriger hat am Montagnachmittag am Pragsattel in Stuttgart für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Er soll sich vor Passanten, darunter auch eine Kindergartengruppe, entblößt haben. Später eskalierte die Situation weiter.

Der aggressive Mann wurde festgenommen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Vorfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr an einer Bushaltestelle. Der Mann soll sein Glied entblößt und in Richtung der wartenden Fahrgäste gezeigt haben, teilten die Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Auch Kinder einer anwesenden Kindergartengruppe wurden Zeugen der exhibitionistischen Handlungen.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, zeigte sich der Tatverdächtige weiterhin entblößt und reagierte aggressiv. Die Beamten nahmen den 36-Jährigen in Gewahrsam und brachten ihn zum Revier in der Hahnemannstraße.

Während einer geplanten Durchsuchung auf der Wache leistete der Mann zudem Widerstand. Er trat nach den Beamten, beleidigte sie und spuckte einem Polizisten ins Gesicht. Zudem versetzte er einem Polizisten einen Schlag, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Die Polizei nahm den syrischen Staatsangehörigen daraufhin fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wird er noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der über den möglichen Verbleib in U-Haft entscheidet.