Lkw-Fahrer soll mehrere Kinder sexuell belästigt haben: Polizei schnappt 26-Jährigen

Aalen - Ein 26-jähriger Lkw-Fahrer soll mehrere Kinder sexuell belästigt haben. Nun wurde er von der Polizei kontrolliert.

Zeugen hatten die Polizei über das auffällige Verhalten des Mannes informiert. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Bereits Mitte Februar hatten aufmerksame Anwohner dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass ein bis dato unbekannter Lkw-Fahrer auf einem Parkplatz in der Reinhold-Maier-Straße drei Kinder angesprochen haben soll und dabei seine Hose herabgelassen hatte.

Damals konnte der Verdächtige jedoch noch nicht ermittelt werden.



Am Freitagmittag gegen 11.30 Uhr erfolgte nun der Zugriff. Ein Ehepaar hatte der Polizei mitgeteilt, dass der besagte Lkw wieder auf dem Parkplatz stehen würde.

Hierbei stellte die Zeugin sogar fest, dass wiederum ein Kind von dem Lkw-Fahrer angesprochen wurde, woraufhin sie sich dazu entschloss, einzuschreiten und das Kind nach Hause zu begleiten.

Nachdem das Ehepaar das amtliche Kennzeichen notiert hatte, konnte der Lkw, der zwischenzeitlich weggefahren war, durch die Polizei im Bereich Schorndorf angehalten und der Fahrer einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden.