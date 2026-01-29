21-Jähriger tot in Asylunterkunft gefunden: Polizei geht von Tötung aus
Freiburg - In der Asylunterkunft in Münstertal (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) wurde am Mittwochabend ein toter Mann aufgefunden.
Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde der Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit gegen 20 Uhr leblos in seiner Wohnung gefunden.
Die Spuren am Tatort weisen auf ein Tötungsdelikt hin.
Mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen macht die Polizei derzeit keine weiteren Angaben.
Die Kriminalpolizei hat eine Sonderkommission zur Klärung der Tat eingerichtet. Zeugen werden gebeten, sich unter 0761/8825990 zu melden.
