Geldwäsche bei Fußballmannschaft? Männer in U-Haft

Pforzheim/Stuttgart - Im Fall von Geldwäscheverdacht bei einer Fußballmannschaft aus dem Raum Pforzheim sind zwei Männer in Untersuchungshaft gekommen.

Die Verdächtigen hatten insgesamt Bargeld in Höhe von rund 215.000 Euro bei sich – in Einzelbeiträgen von 4000 Euro bis 9900 Euro. © Jan Woitas/dpa

Bei zehn Hausdurchsuchungen im Raum Pforzheim wurden nach Angaben von Zollfahndungsamt und Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart zahlreiche Beweismitteln und rund 220.000 Euro Bargeld gesichert. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehle gegen zwei Hauptbeschuldigte.

29 Vereinsmitglieder waren Anfang Februar am Flughafen Stuttgart kontrolliert worden, als sie in die Türkei reisen wollten. Dabei hatten die Verdächtigen insgesamt Bargeld in Höhe von rund 215.000 Euro bei sich – in Einzelbeiträgen von 4000 Euro bis 9900 Euro.

Das Geld sollte mutmaßlich in die Türkei ausgeführt werden. Am selben Tag wurden daher die Geschäftsräume von zwei Firmen und die Wohnräume zweier Beschuldigter im Raum Pforzheim durchsucht.