Polizei ermittelt wegen Mord: Jugendlicher soll Ex-Freundin getötet haben

Mannheim - Nach dem Fund einer toten 19-Jährigen in einem Wald bei Mannheim ermittelt die Polizei wegen Mordes.

Der 17-Jährige soll die junge Frau (†19) in dem Waldgebiet getötet haben. © pr-video/ Renè Priebe

Gegen einen 17 Jahre alten Tatverdächtigen wurde den Angaben zufolge ein Haftbefehl beantragt, den ein Haftrichter erlassen habe, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der syrische Staatsbürger sitzt den Angaben zufolge in Untersuchungshaft.

Den Ermittlungen zufolge kannten sich der mutmaßliche Täter und sein Opfer schon länger. Der 17-Jährige und die 19-Jährige hatten seit über einem Jahr eine Beziehung geführt. Ob es sich bei der Tat um einen Femizid handelte, ist noch unklar.

Konkrete Angaben zu einem Motiv des jungen Mannes könne man noch nicht machen, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Laut Staatsanwaltschaft gibt es derzeit aber keine Anzeichen für ein Sexualverbrechen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die beiden am Dienstagabend trafen und dann gemeinsam zu dem Naherholungsgebiet gingen.

Dort soll der Mann am frühen Mittwochmorgen auf die Frau eingeschlagen haben, die sich nicht habe wehren können. Dann soll der Mann die Frau mit Händen und mutmaßlich einem Ast getötet haben, teilten die Ermittler mit.

Eine Spaziergängerin hatte die tote Frau Polizeiangaben zufolge am Mittwoch um kurz nach 8 Uhr entdeckt. Das Gebiet rund um den Fundort der Leiche sei weiträumig abgesucht worden. Die Kriminalpolizei richtete eine Sonderkommission mit rund 60 Beamtinnen und Beamten ein.