Fund einer Leiche in Ford: Wer hat den Mann umgebracht?

Neuenbürg - Die Polizei geht nach dem Fund einer Leiche Ende Februar rund 200 Spuren nach. Der Tote aus dem Enzkreis wurde wahrscheinlich umgebracht.

In einem Ford S-Max wurde die Leiche des Mannes entdeckt. (Symbolfoto) © Polizeipräsidium Pforzheim

Bei dem Fundort, einem öffentlichen Parkplatz in der Turnstraße, handelt es sich vermutlich um den Tatort. Der Mann war am 25. Februar tot in einem Ford in Neuenbürg aufgefunden worden.

Die Ermittler gehen aufgrund seiner Auffindesituation von einem Tötungsdelikt aus.

Die gegründete Sonderkommission "Motor" wertet aktuell Spuren aus, teilt die Polizei ihren aktuellen Ermittlungsstand mit.

In der Nähe des Fundortes des Ford S-Max verläuft ein Fluss. Diesen haben über 20 Taucher an drei Tagen abgesucht. Dabei wurden Gegenstände sichergestellt, die nun untersucht werden.

Die Polizei stellte außerdem Videomaterial von Kameras in der Umgebung des Parkplatzes sicher und wertet aktuell die Videos aus.