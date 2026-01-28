60.000 Euro weg: Falscher Bankmitarbeiter bringt Seniorin um Erspartes

Stuttgart - Ein noch unbekannter Telefonbetrüger hat am Dienstag eine 76-jährige Frau aus Stuttgart um eine hohe Geldsumme gebracht.

Die 76-Jährige erkannte die perfide Masche erst, als es zu spät war. (Symbolfoto) © Roland Weihrauch/dpa

Der Unbekannte gab sich am Telefon als Mitarbeiter ihrer Bank aus und täuschte vor, unberechtigte Kontobewegungen überprüfen zu müssen. Durch eine geschickte und manipulative Gesprächsführung drängte er die Frau laut Polizei dazu, ihre Onlinebanking-Zugangsdaten preiszugeben.

Mit dieser perfiden Masche gelang es dem Täter, das Vertrauen der Seniorin zu gewinnen und insgesamt 60.000 Euro zu ergaunern.

Erst später bemerkte die 76-Jährige das Ausmaß des Betrugs, als sie feststellte, dass bereits mehrere unberechtigte Überweisungen von ihren Konten getätigt worden waren.