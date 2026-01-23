Zwei Männer auf Demonstration in Stuttgart angegriffen
Stuttgart-Mitte - Bei einer prokurdischen Demonstration mit dem Titel "Rojava" in Stuttgart wurden am Donnerstag zwei Männer verletzt.
Am Rotebühlplatz gerieten ein 20-Jähriger und ein 23-Jähriger mit einer Gruppe Demonstrationsteilnehmer in einen Streit, teilt die Polizei mit.
Ein bislang Unbekannter verletzte den 23-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand. Der 20-Jährige soll geschlagen worden sein.
Der Ältere wurde von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Tätergruppe konnte unerkannt flüchten.
Der Staatsschutz ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0711/89905778 zu melden.
An der prokurdische Demonstration, die offenbar im Zusammenhang mit gewalttätigen Auseinandersetzungen in Syrien steht, nahmen am Dienstag laut Polizei 2000 Teilnehmer teil. Für Donnerstag gehen die Beamten von ähnlichen Zahlen aus.
Bereits am Dienstag kam es zu Ausschreitungen. Demonstranten warfen Flaschen und Pyrotechnik. Die Polizei setzte Pfefferspray ein.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa