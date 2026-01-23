Zwei Männer auf Demonstration in Stuttgart angegriffen

Stuttgart-Mitte - Bei einer prokurdischen Demonstration mit dem Titel "Rojava" in Stuttgart wurden am Donnerstag zwei Männer verletzt.

Die Polizei sucht Zeugen der Auseinandersetzung. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Am Rotebühlplatz gerieten ein 20-Jähriger und ein 23-Jähriger mit einer Gruppe Demonstrationsteilnehmer in einen Streit, teilt die Polizei mit.

Ein bislang Unbekannter verletzte den 23-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand. Der 20-Jährige soll geschlagen worden sein.

Der Ältere wurde von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Tätergruppe konnte unerkannt flüchten.