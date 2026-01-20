Betrugsverdacht beim LKA: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zwei Angestellte

Stuttgart - Sie sollen eigentlich Kriminelle jagen, stehen nun aber selbst im Fokus der Behörden: Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen zwei Beschäftigte des Landeskriminalamtes (LKA).

Beim Landeskriminalamtes (LKA) wird derzeit wegen eines möglichen Betrugsverdachts ermittelt. (Archivfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Im Raum steht einer Sprecherin der Behörde zufolge der Verdacht des Betrugs. Zuvor hatte die "Stuttgarter Zeitung" darüber berichtet.

Der Zeitung zufolge geht es um den Verdacht, dass Zulagen gewährt worden seien, ohne dass die Voraussetzungen dafür vorgelegen hätten. Die Staatsanwaltschaft wollte sich dazu nicht äußern.

Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchten Beamte laut Staatsanwaltschaft das Gebäude des Landeskriminalamtes in Stuttgart. Eine Sprecherin des LKA bestätigte die Durchsuchungen, die in der vorletzten Woche stattgefunden hätten.