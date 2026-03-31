Beil-Räuber überfällt Juwelier in Stuttgart: Junge Mitarbeiterin flüchtet ins Büro

Stuttgart - Ein bewaffneter Überfall auf ein Juweliergeschäft in Stuttgart hat am Montagabend einen glimpflichen Ausgang genommen.

Eine sofortige Fahndung wurde eingeleitet und verlief erfolgreich. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Gegen 19.30 Uhr betrat ein 47-jähriger Mann den Ladenbereich und hielt dabei ein Beil in den Händen. Er sprach eine 19-jährige Mitarbeiterin an und erkundigte sich nach verschiedenen Produkten, während er die Waffe offen präsentierte.

Die junge Frau reagierte geistesgegenwärtig und ergriff die Flucht. In einem angrenzenden Büro setzte sie laut Polizeiangaben den Notruf ab.

Während sich die 19-Jährige in Sicherheit brachte, nutzte der Täter jedoch den Moment, um Schmuck im Wert von rund 200 Euro zu erbeuten, und flüchtete anschließend aus dem Geschäft.

Dank der schnellen Alarmierung konnten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen glücklicherweise bereits kurze Zeit später im Bereich des Rotebühlplatzes ausfindig machen und festnehmen.