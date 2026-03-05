Weniger Straftaten, mehr Aufklärung? Polizei Stuttgart zieht Bilanz

Stuttgart - Gute Nachrichten für die Landeshauptstadt: Die Zahl der Straftaten in Stuttgart ist laut der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) das zweite Jahr in Folge gesunken. Gleichzeitig feiert die Polizei einen Ermittlungserfolg: Fast 67 Prozent aller Fälle konnten aufgeklärt werden.

Um schwere Straftaten zu verhindern, wurde in der Stuttgarter City eine Messerverbotszone eingerichtet. (Symbolfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt

Insgesamt erfasste die Polizei Stuttgart im vergangenen Jahr 53.894 Straftaten. Dass die Kriminalität leicht zurückgeht, während die Zahl der ermittelten Tatverdächtigen gleichzeitig um drei Prozent steigt, wertet Polizeipräsident Markus Eisenbraun als klares Zeichen für die "akribische und erfolgreiche Arbeit" seiner Teams.

Ein besonderes Augenmerk lag 2025 auf der Waffen- und Messerverbotszone (WMVZ) in der Innenstadt. Die Bilanz fällt hier äußerst positiv aus.

Die Zahl der schweren Straftaten, bei denen ein Messer eingesetzt wurde, hat sich in der Verbotszone auf 46 Fälle nahezu halbiert. Die Beamten sehen darin eine Bestätigung, dass die enge Zusammenarbeit mit der Stadt und die verstärkten Kontrollen greifen.

Trotz der positiven Gesamttendenz gibt es Bereiche, die den Ermittlern Sorge bereiten. Die Gewalt gegen Polizeibeamte ist erneut gestiegen.

343 Beamtinnen und Beamte wurden im Dienst verletzt, was ein Plus von 14 zum Vorjahr darstellt. Eisenbraun spricht von einem "alarmierenden Zeichen für eine wachsende Respektlosigkeit gegenüber Einsatzkräften".